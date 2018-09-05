Энергетики предупреждают об отключениях электричества в Новокузнецке и Новокузнецком районе

Энергетики предупреждают о временных перерывах в подаче электричества в Новокузнецке и районе из-за плановых работ на сетях.

В связи с проведением ремонтной кампании энергетики предупреждают об отключениях электричества в Куйбышевском и Орджоникидзевском районах г. Новокузнецк и в населенных пунктах Новокузнецкого района и просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все запланированные работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей, в том числе, в холода и непогоду.

10 - 14 сентября с 9 до 17-00

г. Новокузнецк, Куйбышевский район: ул. Верхоянская 1-14, 19-34, пер. Яминский 2-10, 11, 12, 13, 43, 14, 20, 35, 37, 43 ул. Чукотская, Свердловская, ул. Ельцовская, пер. Бамовский 2-19, 20, ул. Ново-Горбунова 16, 21-46, 51, 53, ул. Параллельная 19, 21, 23, 25, 26, 32, 15, 17, 20, 22, 22-а, ул. Печная 21, 23, 25, 26, 26-а, 27, 28, 30, 31, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, ул. Молдавская 1-25, ул. Казбекская 1, 3, 5, 7-13, 15, ул. Кривоносова 9-21 нечетная сторона, ул. Бастионная 1-49, ул. Лавная 16, ул. Штрековая 12, 14-21, 24-28, 34, ул. Теш-Лог 9, 10-а, 12, пер. Волынский, пр-д Бухарский 1-12, п. Дарвина 1, 6, 7, 9, 11, 17-21, 23, 25, 27, 29, 32-38, Магазин, Дарвина,31, ул. Н. Юпитер 1, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, ООО "Трио", Димитрова,40, Автоэксперт СТО, Магазин "Юпитер-Авто" Димитрова-40, Киоск-остановка "5 гор.б-ца", ул. В. Юпитер, АЗС "Лукойл", Димитрова,42, ул. Горноспасательная 4, 9-57, 22-46, ул. Сахалинская 21. 35, 37, 44, ул. Сопочная 4, 6-46, 1-29, пер. Сопочный 9-17, пер. Рубиновый,14 ул. Галерейная 1-7, 2-18, 9-21, 22-54, ул. Г. Седого 1-26, ул. Угольная, ул. Авангардная, ул. Солтонская 1-15, 20-43, ул. Кабардинская 1-20, 25, 24-45, ул. Карпатская 1-48, 2, 4, 6, 39а (ВНС-466 "Высоковольтная"), киоск, ул. Матросова 1, 2, 4, 3-13, 6-50, 40а, пер. Ажурный, ул. Валдайская, ул. Ферганская, ул. Балтийская, Магазин № 39, ул. Балтийская-6а, пер. Адлеровский 1-5, пер. Высоковольтный 7, 9, 47, ВГСЧ, Горноспасателей, 1, 1Б, 3, 4, 27

г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район: пер. Торцевой 5-47, 2-40, ул. Плоскогорная, пер. Хребтовый 7-15, 10-16

Новокузнецкий район, п. Рассвет: ф-л Солгирев С.И., ООО "Энероуголь" разрез, АБК разреза, ул. Металлургов, ул. Молодежная, скважина, ул. Железнодорожная, ул. Юбилейная, ул. Камчатская 2, 4, ул. Механическая, Школа (котельная), ул. Нагорная 1, 4, 8, 10, 13, 19, 20, ул. Ленина 16, 21, 22, Магазин "Селянка", почта (вт, ср, чт рабочие дни) Нагорная,4, ДК на ул. Центральная,16 а, ул. Михайловская, ул. Строителей.

с. Березово: сушилка, ул. Центральная, Ключевая, скотные дворы, ул. Школьная 8, ул. Нагорная.

с. Костенково: Центральная, Скважина-3, С/О "Утренние зори", Костенковская администрация

с. Иганино: ул. Центральная ул. Ускатская, Магазин, ОАО "Казанковскок" л/дойка

с. Чечербаево: ул. Центральная, ПО "Селянка-Р", Сибирьтелеком, ул. Береговая, ул. Подгорная, магазин

д. Калмыковка, д. Новый Урал, Верхние Кинерки

с. Елань: пер. Торцевой, Береговая, Весенняя, Победы, Полевая, Советская.

с. Ключи: ул. Малая Задорная

с. Н-Кинерки: ул. Нагорная, Таежная, Топкая, Кедровая, ул. и пер. Центральная

10-14 Сентября с 11-00 до 16-00

с. Славино: ул. Озерная, ул. Луговая, ул. Полевая.

11 Сентября с 12-00 до 15-00

с. Атаманово: ул. Кирова 1б, 2а-1, 2б-2, 3б-1, 3б-2, 4б-1, 4б-2, 5б-1, 5б-2, 55а, 54а; ул. Центральная 95а, 96а; ул. Новоселов с 1 по 7 дома; ул Пионерская; ул. Весенняя; пер. Весенний; ул. Горького 14в, 34.

По всем вопросам электроснабжения для потребителей филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» работает «горячая линия» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).

