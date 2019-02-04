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Энергетики продолжают противостояние с холодом

В Кузбасс пришли аномальные холода. В отдельных районах области столбик термометра этой ночью опускался до 50 градусов ниже ноля. Не удивительно, что при такой температуре выходит из строя техника. Тогда в борьбу со стихией вступают энергетики, для которых очередная смена становится настоящим испытанием.

В субботу утром на подстанции 35 киловольт (кВ) отключился фидер 10 киловольт (кВ), который снабжает электроэнергией два населенных пункта Промышленновского района - село Калтышино и Голубево. В кратчайшие сроки для осмотра линии электропередачи, протяженностью 27 километров, выехали две оперативно-восстановительные бригады и две единицы техники. Благодаря профессиональной и слаженной работе энергетиков повреждение на линии электропередачи удалось локализовать меньше, чем за два часа.  В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено по нормальной рабочей схеме.

Основным коммуникационным рупором между энергетиками и потребителями по-прежнему остается единый call-центр МРСК Сибири. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) любой житель Кузбасса может сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах. Так можно помочь электросетевикам не допустить отключения или оперативно восстановить электроснабжение в своем районе.

Общество
Промышленная
kuzbassnews.ru
04/02/2019
Общество
Промышленная
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