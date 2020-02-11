Энергетики Россети Сибирь справились с непогодой самого капризного зимнего месяца

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в течение трех суток в режиме повышенной готовности устраняли локальные повреждения в сети, вызванные резким перепадом температуры и сильным ветром.

Очередной штормовой фронт, прошедший по центральной Сибири, стал причиной перевода подразделений пяти филиалов компании «Россети Сибирь» в режим повышенной готовности. После продолжительной оттепели, проливного дождя и рекордно высоких для февраля температур на Хакасию, Алтай, Кемеровскую область и Красноярский край обрушился сильнейший снегопад с порывистым ветром, метелями и последующим резким похолоданием. Персонал электросетевой компании на протяжении трех суток вел постоянный мониторинг изменения погодных условий и контроль технического состояния оборудования. Локальные технологические нарушения устранялись оперативно. Массовых отключений электроэнергии не допущено.

Оперативные бригады Кузбасского филиала Россети Сибирь работали в эти дни на территории Беловского, Тяжинского, Мариинского, Крапивинского и Панфиловского.районов.

Большее количество нарушений пришлось на линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 6-10 киловольт (кВ). Из-за сильного ветра и налипания мокрого снега повреждалась изоляция в сети, схлестывались и обрывались провода. Энергетики оперативно выезжали на место и в короткие сроки устраняли последствия непогоды.

В Кузбассе к восстановительным работам во время прохождения циклона привлекались 72 бригады, 200 человек, 80 единиц техники и 8 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ).

Кроме того, было организовано постоянное взаимодействие с органами власти регионов, муниципалитетами, филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Сибири и региональными управлениями МЧС.