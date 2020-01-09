Энергетики Россети Сибирь - за безопасное электричество

В компании «Россети Сибирь» в 2020 году на мероприятия, направленные на обеспечение электробезопасности сотрудников во всех регионах присутствия энергокомпании будет направлено порядка 700 миллионов рублей.
Охрана труда — одно из приоритетных направлений в деятельности Россети Сибирь. Основная задача службы охраны труда компании – недопущение несчастных случаев на производстве и сохранение здоровья персонала. Во всех филиалах энергокомпании ведется постоянная работа по предупреждению производственного травматизма и совершенствованию системы управления охраной труда. Для этого все сотрудники снабжаются необходимыми средствами защиты, спецодеждой, инструментами и приспособлениями.
Создана система проверок состояния и условий охраны труда в подразделениях всех филиалов Россети Сибирь, регулярно проводятся комплексные, тематические и внезапные проверки, обходы и осмотры рабочих мест. В ходе дней охраны труда проверяется состояние дел в структурных подразделениях, обобщается опыт работы с использованием учебных фильмов.
Особое внимание специалисты уделяют информационной работе с населением, предупреждению об опасности осуществления любых видов деятельности в охранных зонах электроустановок и соблюдения элементарных правил электробезопасности. На протяжении всего года энергетики проводят лекции в школах регионов присутствия, преследуя наиважнейшую цель – внушить детям, насколько может быть опасно электричество.
Но все же подобных мероприятий не будет достаточно, если культура обращения с электроэнергией не будет прививаться детям в семье. Поэтому энергетики еще раз просят всех жителей Сибири и Дальнего Востока обратить особое внимание на эту проблему, провести беседы с подрастающим поколением. Если вы увидели детей, играющих в опасной близости от энергообъектов – не проходите мимо! Ведь чужих детей не бывает – завтра кто-то поможет не совершить непоправимых поступков вашему ребенку.
Желающие провести подобные встречи с детьми в школах и других детских учреждениях могут обратиться и оставить заявку специалистам энергокомпании на официальном сайте:
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