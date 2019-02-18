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Энергетики Топкинского РЭС во время рейда в поселке Левососновский помогли владельцу электрокара

Увидеть электромобиль в сибирской глубинке, да еще и зимой – восьмое чудо света для местных жителей, но только не для энергетиков МРСК Сибири, которые не первый год развивают электрозарядную инфраструктуру в Кузбассе.

Александр давно путешествует по Сибири на своем «гибридном» BMW. Заправляется исключительно электроэнергией. Так гораздо выгоднее!

Правда, иногда из-за сбоя связи подводит навигационная система. Благо, по пути встретились энергетики, которые помогли Александру и его спутникам выбрать оптимальный маршрут с учетом мест зарядки. Кстати на небольшое путешествие по заснеженному Кузбассу Александра сподвигла новость о развивающейся в Кемеровской области сети электрозарядных станций.

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kuzbassnews.ru
18/02/2019
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