Энергетики Топкинского РЭС во время рейда в поселке Левососновский помогли владельцу электрокара

Увидеть электромобиль в сибирской глубинке, да еще и зимой – восьмое чудо света для местных жителей, но только не для энергетиков МРСК Сибири, которые не первый год развивают электрозарядную инфраструктуру в Кузбассе.

Александр давно путешествует по Сибири на своем «гибридном» BMW. Заправляется исключительно электроэнергией. Так гораздо выгоднее!

Правда, иногда из-за сбоя связи подводит навигационная система. Благо, по пути встретились энергетики, которые помогли Александру и его спутникам выбрать оптимальный маршрут с учетом мест зарядки. Кстати на небольшое путешествие по заснеженному Кузбассу Александра сподвигла новость о развивающейся в Кемеровской области сети электрозарядных станций.