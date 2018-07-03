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Энергичные выходные: команда МРСК Сибири стала призером спартакиады энергетиков

Энергетики кузбасского филиала «МРСК Сибири»  показали лучший результат в командных соревнованиях и стали бронзовыми призерамиЮбилейной XXXX Открытой Летней Спартакиады Кузбасского филиала СГК, которая прошла на выходных в городе Мыски.

Масштабные спортивные соревнования стали открытой площадкой для полутора десятка команд «большой энергетики» Кузбасса из МРСК Сибири, Сибирской генерирующей компании и Кузбассэнергосбыта. Участники в очередной раз доказали: свою энергию и потенциал можно реализовать не только на работе, но и в любимом хобби, например, в спорте.

Первый день Спартакиады, а на площадках уже кипят нешуточные страсти. Зрелищная игра футболистов, неожиданные шахматные партии от лучшего гроссмейстера кузбасского филиала МРСК Сибири Ильи Паутова и зрелищное троеборье. Энергетики МРСК Сибири объединяют самых сильных спортсменов, чтобы показать лучший результат. Энергичную эстафету второго дня спартакиады уверенно перехватил в своем марафоне легкоатлет Алексей Степанов, который помог команде выйти в тройку лидеров.  

«Третье место в общекомандном зачете – для нас это большая победа, можно сказать, даже рекорд компании, - комментирует итоги спартакиады начальник департамента управления персоналом Оксана Сахно. – По накалу страстей спартакиада СГК ничуть не уступает Чемпионату мира по футболу. Для нас это своего рода репетиция перед региональной Спартакиадой МРСК Сибири, которая скоро стартует в Улан-Удэ. Спортсмены подзарядились эмоциями и уже готовы к новым победам».

Спорт
Мыски
kuzbassnews.ru
03/07/2018
Спорт
Мыски
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