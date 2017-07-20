Энергобезопасность для «трудных» подростков

Специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») - «Кузбассэнерго-РЭС» продолжают проводить уроки энергобезопасности для детей, отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях. Очередной энерголикбез сотрудники филиала провели для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, которые проходят социальную адаптацию в детском лагере «Солнечный» Кемеровского района..

На территории «Солнечного» царит армейский порядок и строгая дисциплина. Профориентационная смена в оздоровительном лагере, как раз и рассчитана на детей, которые нуждаются в особом дисциплинарном контроле со стороны взрослых. Здесь есть все необходимые условия для работы с ребятами непростого характера и образа жизни.

«Многие дети, которые сейчас успешно проходят социальную адаптацию, не раз нарушали порядок, убегали из дома «в поисках приключений», - рассказывает начальник лагеря «Солнечный» Евгений Захаркин. – «Трудные» подростки не имеют определенных жизненных навыков, именно поэтому о правилах безопасного поведения таким детям нужно рассказывать в первую очередь».

Кузбасские энергетики «разрядили» строгую армейскую атмосферу доброжелательной беседой. Рассказали ребятам о правилах безопасного поведения вблизи линий электропередачи и трансформаторных подстанций: как действовать, если кто-то пострадал от воздействия электротока, как правильно отойти от оборванного провода и куда звонить в случае опасности. Ребята с удовольствием поделились своим «неудачным» опытом общения с электрическими приборами и рассказали несколько курьезных случаев, которые теперь они никогда бы не решились повторить.

Для закрепления полученных знаний энергетики провели для детей тематическую викторину. Самые любознательные участники получили на память магниты, закладки, расписания уроков и раскраски. Вся полиграфическая продукция содержит правила безопасного обращения с электричеством и сослужит детям добрую службу во время занятий в школе.

Уже через пару дней очередная смена в лагере подойдет к концу. Ребята разъедутся по домам с четким пониманием того, что каждый человек несет за себя ответственность сам, а знать правила безопасного поведения и вовремя применять свои знания - гораздо важнее и безопаснее, чем искать приключения.