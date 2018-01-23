За последний месяц прошедшего 2017 года сотрудники филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» пресекли 5 случаев хищения электроэнергии в Промышленновском районе на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

В последнее время в Промышленновском районе участились случаи самовольного подключения к сетям. В холодное время года жильцы частных домов «подогревают» свое жилище дополнительными источниками тепла, не учитывая, что такие «электрические печки» вместо дров и угля изрядно мотают киловатты. «Находчивые» кузбассовцы проблему с экономией в этом случае решают просто – самовольно накидывают «левый» провод на сеть или проводят неудачные «эксперименты» со счетчиком, сбивая показатели прибора учета. На какие ухищрения только не идут нерадивые потребители – лишь бы не платить за потребленные киловатты. Пока «энергопираты» незаконно пользуются электричеством, в доме соседей, которые исправно платят за свет, искрятся и перегорают электроприборы. Правильно говорят энергетики: «Энерговор соседям не товарищ»!

Во время очередного рейда по выявлению случаев незаконного использования электроэнергии сотрудники Промышленновского района электрических сетей обнаружили в доме на улице Центральной в деревне Байрак факт самовольного подключения к электрическим сетям. О подозрительном «расточительстве» хозяина дома энергетикам рассказали соседи. И днем, и ночью пенсионер отапливал свое жилище, летнюю кухню и загон для овец с помощью нескольких мощных электрообогревателей. Не удивительно, что в соседних домах участились скачки напряжения. Соседи вовремя забили тревогу, ведь такое количество обогревателей может привести к пожару. В итоге за незаконное подключение фермеру придется заплатить больше ста двадцати тысяч рублей.

Житель поселка Восход даже привычки такой не имел – выключать свет. Дом тоже обогревал электрокотлом, не задумываясь над экономией, а счета за свет, видимо, игнорировал. Нерадивого потребителя отключили за неуплату, но он решил подключиться к сети самовольно. В ходе проверки энергетики составили акт о бездоговорном потреблении электроэнергии. Теперь «экономия» обойдется в кругленькую сумму - больше шестидесяти тысяч рублей.

За 2017 год только в Промышленновском районе энергетики выявили факты энерговоровства на общую сумму больше полумиллиона рублей. По всем случаям хищения электроэнергии специалисты Кузбассэнерго - РЭС обращаются в правоохранительные органы. Ведь за энерговоровство предусмотрена еще и уголовная ответственность.