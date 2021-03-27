Еще 11 новых автобусов поступили в Кузбасс

Новая партия вместительных НефАЗов общей стоимостью более 104 млн рублей распределена по автотранспортным предприятиям Кемерова, Прокопьевска и Юрги. Автобусы поступили по программе развития транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым.
Четыре городских автобуса из новой партии направлены на маршруты Кемерова, три поступят в Прокопьевск, два — в Юргу. Стоимость каждой единицы техники— 9,8 млн рублей, вместимость салона — 106 человек, в том числе 25 пассажирских мест. Автобусы работают на природном газе, оснащены платформами для заезда колясок и специальными креплениями внутри.
Два междугородных НефАЗа стоимостью почти 8 млн рублей каждый поступили в Кемерово. В автобусах 44 посадочных места, техника работает на дизельном топливе.
По данным министерства транспорта Кузбасса, на программу обновления автопарка региона из областного бюджета направили более 7 млрд рублей. До юбилея на улицы Кузбасса выйдет 1100 новых вместительных автобусов, автопарк транспортных предприятий обновится на 60%.
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