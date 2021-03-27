Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Еще 11 новых автобусов поступили в Кузбасс

Новая партия вместительных НефАЗов общей стоимостью более 104 млн рублей распределена по автотранспортным предприятиям Кемерова, Прокопьевска и Юрги. Автобусы поступили по программе развития транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым.

Четыре городских автобуса из новой партии направлены на маршруты Кемерова, три поступят в Прокопьевск, два — в Юргу. Стоимость каждой единицы техники— 9,8 млн рублей, вместимость салона — 106 человек, в том числе 25 пассажирских мест. Автобусы работают на природном газе, оснащены платформами для заезда колясок и специальными креплениями внутри.

Два междугородных НефАЗа стоимостью почти 8 млн рублей каждый поступили в Кемерово. В автобусах 44 посадочных места, техника работает на дизельном топливе.

По данным министерства транспорта Кузбасса, на программу обновления автопарка региона из областного бюджета направили более 7 млрд рублей. До юбилея на улицы Кузбасса выйдет 1100 новых вместительных автобусов, автопарк транспортных предприятий обновится на 60%.

Общество
Топ
Кемерово
Прокопьевск
Юрга
kuzbassnews.ru
27/03/2021
Общество
Топ
Кемерово
Прокопьевск
Юрга
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Полиция проверяет информацию о расчленившем собаку жителе Кузбасса
Полиция устанавливает все детали случившегося. Правоохранители начали проверку после сообщения о...
Глава Новокузнецка продемонстрировал интерьер строящейся Арены Кузнецких Металлургов
В южной столице Кузбасса градоначальник провел рабочий штаб на строящейся ледовой арене. Мэр города...
За покушение на адвоката из Кемерова киллер предстанет перед судом
54-летний житель города Находка за 10 тысяч долларов несколько раз выстрелил в известного в...
В Кузбассе осуждены трое подростков, забившие до смерти мужчину
Вопиющий случай произошёл в пгт Яя. Участниками нападения на мужчин стали 16- и 17-летние местные...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus