Еще 620 перепрофилированных для лечения ковида коек возвращены к плановому оказанию медпомощи

В регионе снижается количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом, а также число обращений в поликлиники и скорую медицинскую помощь. Благодаря этому продолжается плановое возвращение перепрофилированных коек к обычному режиму работы.
«С учетом эпидемической обстановки с начала 2021 года в Кузбассе 620 коек возвращены к плановому оказанию медицинской помощи. Таким образом, коечный фонд для лечения больных пневмониями и коронавирусом в Кузбассе составляет 2200 мест, то есть более 50% ранее перепрофилированных коек уже возвращены к обычному режиму работы. Но создан резерв для лечения больных коронавирусом и пневмониями: около 500 коек готовы при необходимости в течение 24 часов принять пациентов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Работа поликлиник Кузбасса отслеживается в режиме реального времени с помощью системы видеонаблюдения. Это помогает в случае необходимости оперативно принимать меры по организации дополнительных врачебных приемов.
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