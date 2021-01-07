Еще 620 перепрофилированных для лечения ковида коек возвращены к плановому оказанию медпомощи

В регионе снижается количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом, а также число обращений в поликлиники и скорую медицинскую помощь. Благодаря этому продолжается плановое возвращение перепрофилированных коек к обычному режиму работы.

«С учетом эпидемической обстановки с начала 2021 года в Кузбассе 620 коек возвращены к плановому оказанию медицинской помощи. Таким образом, коечный фонд для лечения больных пневмониями и коронавирусом в Кузбассе составляет 2200 мест, то есть более 50% ранее перепрофилированных коек уже возвращены к обычному режиму работы. Но создан резерв для лечения больных коронавирусом и пневмониями: около 500 коек готовы при необходимости в течение 24 часов принять пациентов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Работа поликлиник Кузбасса отслеживается в режиме реального времени с помощью системы видеонаблюдения. Это помогает в случае необходимости оперативно принимать меры по организации дополнительных врачебных приемов.