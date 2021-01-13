Еще полгода есть у получателей пенсий и пособий, чтобы перейти на карты "Мир"

Перевод получателей пенсий и иных социальных выплат на карты «Мир» продлен еще на полгода — до 1 июля 2021 года. До этой даты россиянам, использующим карты иных платежных систем, следует заменить их на «Мир» и предоставить актуальные данные в Пенсионный фонд, если реквизиты счета изменились.

Это можно сделать дистанционно, через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда, или лично, подав заявление через МФЦ, клиентскую службу ПФР (по предварительной записи).

Получателям ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала при переходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчетного счета. Сделать это можно в клиентской службе Пенсионного фонда или отправить такое заявление почтой в ближайший территориальный орган ПФР.

Данные требования касаются только граждан, получающих пенсии и иные социальные выплаты, ежемесячные выплаты из средств материнского капитала по линии ПФР на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa и др.), и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет, а также на получателей российской пенсии, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них после перехода ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и ранее.