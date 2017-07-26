Сегодня в Кузбассе завершиласьXI Летняя Спартакиада ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети»). Пальма первенства в традиционной Спартакиаде уже второй год подряд у команды «Омскэнерго». Второе место с гордостью заняли спортсмены из «Алтайэнерго». Бронзовыми призерами стали энергетики из Красноярска.

Три дня неистовой спортивной борьбы подошли к концу. И спортсмены, и гости Спартакиады, и сами организаторы с гордостью говорят: «Это было жарко!». Позади зрелищные атаки и эмоциональные победы, громкая поддержка болельщиков и амбиции, воплощенные в отличный результат. Спортсмены показали колоссальную силу воли, самоотверженность и нерушимую командную сплоченность. Самое время подводить итоги и петь дифирамбы победителям.

Заслуженные кубки и медали лучшим спортсменам «МРСК Сибири» вручили заместитель генерального директора по корпоративному управлению Руслан Яковлев, директор по управлению персоналом ПАО «МРСК Сибири» Светлана Романова и заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» Евгений Скляров.

Медали и кубок в соревнованиях по футболу за первое место получили спортсмены «Алтайэнерго». На втором месте команда из Омска, бронзу буквально вырвали из рук противника футболисты из Красноярскэнерго. Золото в волейболе заслуженно увезут с собой омские энергетики. Серебро - у спортсменов «Алтайэнерго», бронзовые медали у волейболистов из Бурятии. Они повторили результат прошлого года и уверенно закрепили свою позицию среди тройки лидеров.

В плавании самыми «непотопляемыми» оказались спортсмены из Омска. Уверенно держались наплаву и заняли второе место ребята из Алтайэнерго. Хороший результат показали пловцы из Читы, которые принесли своей команде бронзовые медали и кубок.

Энергетики доказали – погоду соревнований прогнозируют не синоптики, а спортсмены, которые готовы «гореть», бороться, побеждать, пускать ток по проводам и заряжать энергией болельщиков. Кузбасс с гордостью передает эстафету побед и отличного настроения филиалу «Хакасэнерго», где в следующем году пройдет XII летняя Спартакиада ПАО «МРСК Сибири».