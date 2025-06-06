Евгений Бойко назначен начальником департамента лесного комплекса Кузбасса

Евгений Васильевич Бойко назначен на должность начальника департамента лесного комплекса Кузбасса.

Евгений Бойко родился 6 июля 1980 года в Анжеро-Судженске. В 2002 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция», в 2021 году — магистратуру в Кемеровской государственном университете по направлению «Биология», в 2023 году обучился по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С декабря 2018 года руководил департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса, с марта 2025 года был исполняющим обязанности начальника департамента лесного комплекса Кузбасса.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса