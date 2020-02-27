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Евгения Павлова показала лучший результат на чемпионате Европы по биатлону

С 24 февраля по 1 марта в Минске проходит чемпионат Европы по биатлону.

За награды первенства соревнуется 41 национальная команда – 157 биатлонистов и 140 биатлонисток. На ЧЕ-2020 разыгрывают шесть комплектов наград.

26 февраля в финале дисциплины суперспринта среди женщин с результатом 16.31,8 (0+0) победила мастер спорта международного класса Евгения Павлова (Гурьевск).

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
27/02/2020
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