Евгения Павлова показала лучший результат на чемпионате Европы по биатлону

С 24 февраля по 1 марта в Минске проходит чемпионат Европы по биатлону.
За награды первенства соревнуется 41 национальная команда – 157 биатлонистов и 140 биатлонисток. На ЧЕ-2020 разыгрывают шесть комплектов наград.
26 февраля в финале дисциплины суперспринта среди женщин с результатом 16.31,8 (0+0) победила мастер спорта международного класса Евгения Павлова (Гурьевск).
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
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