ЕВРАЗ и РУСАЛ проведут совместный двухдневный практикум по социальному проектированию

13 и 14 марта в Нов­окузнецке пройдет V образовательный инте­нсив «Создаем. Вопло­щаем. Оцениваем» – партнерский проект ко­мпаний ЕВРАЗ и РУСАЛ. Мероприятие состои­тся в рамках грантов­ого конкурса социаль­ных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» и социальной программы «Школа го­родских изменений» компании РУСАЛ.

В первый день интенсива участники встретятся в формате онлайн. Принять учас­тие смогут сотрудники муниципальных, некоммерческих орга­низаций, социал­ьные предприниматели, а также активные жи­тели территорий присутствия компаний ЕВРАЗ и РУСАЛ. Во второй день организа­торы пригласят​ ли­деров некоммерческого сектора сибирских городов на очную встречу.

Среди спикеров – ведущие эксперты в области социального проектирования:

- Эльвира Алейниченко, руководитель проектного офиса «Центр управления социальных инноваций GrantRafting» (г. Москва);

- Алексей Газарян, консультант по социальным и благотворительным проектам, методолог Центра доказательного социального проектирования МГППУ, руководитель аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (г. Москва);

- Владимир Балакирев, заместитель директора компании «Процесс Консалтинг», консультант по оценке проектов и программ (г. Москва);

- Ирина Решта, эксперт по оценке социальных проектов, системный аналитик Фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» (г. Санкт-Петербург);

- Алексей Мокеев, директор Института социальных инноваций и трансфера технологий (г. Самара);

- Елена Касик, специалист по мониторингу и оценке социальных проектов НРОО «Гуманитарный проект» (г. Новосибирск).

Программа интенсива будет интересна как начинающим авторам социальных проектов, так и профессионалам проектного менеджмента: их ждут интерактивные лекции, практические задания, знакомство с успешными социальными практиками. Участники смогут обменяться своими наработками, наметить идеи для создания новых проектов, найти партнеров.

Эксперты интенсива расскажут про поиск идей для социального проекта, его логику и составляющие части, привлечение ресурсов сообщества, маркетинг и мониторинг, управление рисками и результативностью, оценку социального проекта.

13 марта с 10:00 до 14:00 (мск) интенсив пройдет на площадке Zoom. Участие бесплатное.

14 марта лидеры некоммерческого сектора будут приглашены в коворкинг-центр «Точка кипения» (участие – по пригласительным билетам от организаторов).

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа