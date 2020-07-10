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ЕВРАЗ подвел итоги грантового конкурса социальных проектов в Новокузнецке

Названы победители конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в Новокузнецке. Из 127 проектов, представленных экспертному совету, 12 выбраны для реализации. Впервые в истории конкурса защита проектов прошла в онлайн-формате. При оценке учитывались и результаты голосования жителей города на сайте конкурса. Общая сумма финансирования проектов составит 5 млн рублей.

Проекты направлены на улучшение городской среды, развитие образования, спорта, творчества, поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Лучшими социальными проектами конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в Новокузнецке в 2020 году признаны:
 -    «Бережливая лаборатория». Создание многофункциональной лаборатории в Сибирском государственном индустриальном университете для обучения принципам бережливого производства;
-    «Зеленый город». Создание интерактивной карты зеленой инфраструктуры Новокузнецка, обучение команды волонтеров оценке состояния зеленых насаждений города;
-    «Пункт проката технических средств реабилитации». Пункт бесплатного проката средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья  и нуждающихся граждан;
-    «Школа развития мышления «МИЛКА». Развивающая школа для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей-инвалидов;
-    «Открытая steam-площадка «ДОКА». Создание современного пространства для занятия детским техническим творчеством;
-    «Кузница общественных инициатив». Создание коворкинг-центра для некоммерческих организаций;
-    «Дошкольная Академия Рекордов». Создание уличной оздоровительной площадки для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
-    «Летняя спортивная республика». Создание школы для занятий лыжными гонками в летний период;
-    «Школа бадминтона». Спортивная школа для детей с нарушениями зрения;
-    «Присоединяйся». Создание онлайн-платформы для занятий спортом в домашних условиях;
-    «Достоевский-200 – онлайн». Создание в Литературно-мемориальном музее Ф.М. Достоевского современного электронного ресурса с оригинальным образовательным контентом;
-    «Музейная экспозиция в «Кинотеатре «Коммунар». Создание музейной экспозиции на базе отреставрированного объекта культурного наследия регионального значения.

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kuzbassnews.ru
10/07/2020
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Новокузнецк
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