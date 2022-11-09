ЕВРАЗ ЗСМК передал на переработку более 4 тонн макулатуры

ЕВРАЗ ЗСМК принял участие в экологической акции по сбору макулатуры. Подразделения комбината передали кузбасским организациям по переработке и утилизации отходов более четырех тонн бумаги и картона. Порядка семи центнеров макулатуры сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК сдали самостоятельно в стационарные пункты приема в Новокузнецке.

Мероприятие приурочили к Международному Дню без бумаги, цель которого – привлечение внимания людей и компаний к современным безбумажным технологиям и рациональному использованию природных ресурсов.

ЕВРАЗ ЗСМК на постоянной основе собирает, сортирует и отдает на вторичную переработку ненужные бумажные изделия. Всего с начала 2022 года комбинат передал переработчикам более 75 тонн макулатуры.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ