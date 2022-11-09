Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

ЕВРАЗ ЗСМК передал на переработку более 4 тонн макулатуры

 ЕВРАЗ ЗСМК принял участие в экологической акции по сбору макулатуры. Подразделения комбината передали кузбасским организациям по переработке и утилизации отходов более четырех тонн бумаги и картона. Порядка семи центнеров макулатуры сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК сдали самостоятельно в стационарные пункты приема в Новокузнецке.

Мероприятие приурочили к Международному Дню без бумаги, цель которого – привлечение внимания людей и компаний к современным безбумажным технологиям и рациональному использованию природных ресурсов.

ЕВРАЗ ЗСМК на постоянной основе собирает, сортирует и отдает на вторичную переработку ненужные бумажные изделия. Всего с начала 2022 года комбинат передал переработчикам более 75 тонн макулатуры.

 

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

Экология
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/11/2022
Экология
Экономика
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus