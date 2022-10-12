ЕВРАЗ ЗСМК переходит на светодиодное освещение

На ЕВРАЗ ЗСМК введена новая техническая политика по светотехнике. На производственных площадках и в офисах будут устанавливать только светодиодные светильники. Это повысит уровень освещенности рабочих мест и снизит затраты на потребление электроэнергии.

В цехах прокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК уже заменено более 5 тыс. ламп, в рельсобалочном цехе – более 2 тыс., к концу года здесь обновят еще 700. Металлурги уже получили эффект: повысился уровень освещенности рабочих мест со 100 до 230 единиц измерения освещенности (люкс), на 58% снизились затраты на потребление электроэнергии. За 6 месяцев экономия в прокатном производстве составила более 22 млн рублей, ожидаемый годовой эффект здесь – порядка 40 млн. По рельсовому производству металлурги планируют сэкономить за год свыше 20 млн рублей.

Светодиодные светильники экологичны и безопасны, у них длительный срок эксплуатации. При оптимальной насыщенности освещения у ламп экономный расход электроэнергии. Они подходят для любых помещений, в том числе и с повышенной влажностью. Устройства не нуждаются в техническом обслуживании и дополнительных мерах защиты.

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ