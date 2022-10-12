Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

ЕВРАЗ ЗСМК переходит на светодиодное освещение

На ЕВРАЗ ЗСМК введена новая техническая политика по светотехнике. На производственных площадках и в офисах будут устанавливать только светодиодные светильники. Это повысит уровень освещенности рабочих мест и снизит затраты на потребление электроэнергии.

В цехах прокатного производства ЕВРАЗ ЗСМК уже заменено более 5 тыс. ламп, в рельсобалочном цехе – более 2 тыс., к концу года здесь обновят еще 700. Металлурги уже получили эффект: повысился уровень освещенности рабочих мест со 100 до 230 единиц измерения освещенности (люкс), на 58% снизились затраты на потребление электроэнергии.  За 6 месяцев экономия в прокатном производстве составила более 22 млн рублей, ожидаемый годовой эффект здесь – порядка 40 млн.  По рельсовому производству металлурги планируют сэкономить за год свыше 20 млн рублей.

Светодиодные светильники экологичны и безопасны, у них длительный срок эксплуатации. При оптимальной насыщенности освещения у ламп экономный расход электроэнергии. Они подходят для любых помещений, в том числе и с повышенной влажностью. Устройства не нуждаются в техническом обслуживании и дополнительных мерах защиты.

 

 

Фото: Управление по связям с общественностью ЕВРАЗ

Экология
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Экология
Экономика
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus