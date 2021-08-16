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ЕВРАЗ ЗСМК строит современный полигон твердых промышленных отходов

На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к завершающему этапу строительства полигона твердых промышленных отходов. Строители укладывают противофильтрационный экран из геомембраны. Он исключит загрязнение грунтовых и подземных вод при складировании отходов.  В природоохранный проект ЕВРАЗ инвестирует более 500 млн рублей.

Полигон предназначен для размещения отходов 4-5 классов опасности, образующихся в процессе работы предприятия. Разрешительную документацию экологи ЕВРАЗ ЗСМК планируют получить к середине 2022 года. Экологический объект будет полностью соответствовать всем санитарным нормам. Вместимость нового полигона – порядка 3 млн тонн твердых промышленных отходов. Срок использования 25 лет. Площадь земельного участка – 15 га.

На полигоне организуют две функциональные зоны: административно-хозяйственную и производственную. В первой будут оборудованы операторная с бытовыми помещениями для обслуживающего персонала, а также весовой комплекс для взвешивания и учета поступающих отходов. Во второй – участок складирования и объекты для сбора и очистки вод. Для отвода стоков с территории спроектирована сеть каналов, по которым вода будет поступать на очистные сооружения, а потом повторно использоваться для полива полигона и технологических дорог. Также предусмотрена сеть наблюдательных скважин по периметру полигона. С их помощью будет проводиться отбор воды для мониторинга.

Экология
Экономика
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/08/2021
Экология
Экономика
Новокузнецк

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