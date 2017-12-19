Ежемесячное пособие на ребенка в Кузбассе составит 9857 рублей

В 2018 году размер ежемесячной денежной выплаты на первого и второго ребенка в Кемеровской области составит 9 857 рублей.

С 1 января 2018 в России появится новый пакет мер социальной поддержки семей, предложенных президентом России Владимиром Путиным. В числе мер и ежемесячная денежная выплата на первого и второго ребенка.

Как разъяснили специалисты областного департамента социальной защиты населения, проект предусматривает поддержку семьи, у которой первый и второй ребенок родятся после 1 января 2018 года. Оба пособия касаются не только родных, но и усыновленных детей. Усыновленные дети также должны быть рождены после 1 января 2018 года.

Пособия будут предоставляться на адресной основе. Выплаты предусмотрены для семей, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. То есть в Кемеровской области право на данную выплату будут иметь семьи, среднедушевой доход которых не превысит сумму 14971,5 рублей на одного члена семьи.

Эти меры соцподдержки предусмотрены для граждан РФ, постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

Размер указанных пособий предлагается установить в размере регионального прожиточного минимума ребенка за второй квартал предыдущего года. Таким образом, в Кузбассе он составит 9 857 рублей. Выплаты положены до достижения детьми возраста полутора лет.

За пособием на первого ребенка родителям нужно будет обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, за пособием на второго ребенка – в органы пенсионного фонда, одновременно с заявлением на материнский (семейный) капитал.