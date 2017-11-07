Фельдшер Алексей Жеглов добирался до пострадавшего 15 км пешком по бездорожью

12 октября около шести часов вечера в отделение скорой медицинской помощи Крапивинской районной больницы со спутникового телефона поступила информация о несчастном случае, произошедшем в отдаленном правобережном населенном пункте Крапивинского района – деревне Медвежка: мужчина получил повреждения брюшной полости, самостоятельно передвигаться не может.

Сложность заключалась в том, что до деревни Медвежка можно добраться только на автомобильном транспорте повышенной проходимости общей протяженностью 102 км либо по рекам Томь и Тайдон – 65 - 70 км. Ситуацию осложняло отсутствие связи в горной местности, окружающей деревню.

Так как на улице уже темнело, было принято решение добираться до пострадавшего на автомобиле. Два сотрудника полиции и фельдшер отделения скорой медицинской помощи, взяв с собой запас медикаментов, перевязочных средств, инфузионных растворов и специальные носилки, отправились в путь.

Однако на таежном участке дороги автомобиль скорой помощи не смог продолжать движение. До Медвежки решено идти пешком. Почти четыре часа фельдшер и полицейские добирались до пострадавшего.

После осмотра, медик принял решение эвакуировать пациента на аэроглиссере по р. Тайдон.

На берегу пострадавшего встречала дежурная бригада СМП. Несмотря на бессонную ночь и усталость, Алексей Жеглов вызвался сопровождать мужчину в Крапивинскую районную больницу. Благодаря неравнодушию и мастерству Алексея Александровича жизнь человека была спасена.

Алексей Жеглов за высокий профессионализм, смелые и решительные действия, проявленные при исполнении служебного долга и активную жизненную позицию награжден медалью «За честь и мужество».