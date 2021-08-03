Фестиваль «День сибирского купечества» прошел в Мариинске

Стартовал фестиваль 31 июля торжественным открытием новых экспозиционных залов «Мариинское купечество. Портрет в интерьере» в музее истории города Мариинска. Экспозиция познакомила посетителей с укладом жизни, устройством общества и жизнью купечества – основного двигателя развития Мариинска.

Также в рамках фестиваля в Мариинске впервые прошел молодежный кубок в сфере внутреннего туризма «Открой Кузбасс». Для туристов и жителей города в этот день на исторической части улицы Ленина «Большая Московская» была проведена увлекательная квест-игра «Сибирский Клондайк», представлены сувенирные лавки с яркой презентацией продукции, торгово-выставочные ряды и галерея купеческих образов.

В кинотеатре «Юбилейный» в этот день для зрителей были показаны короткометражные комедии одного из величайших комиков немого кино – американского актера, режиссера, продюсера, сценариста и каскадера Бастера Китона.

1 августа фестиваль открылся форумом «Деловые и предприимчивые», который прошел в культурно-досуговом центре «Юбилейный». Лучшие представители бизнеса в сфере туризма и гостеприимства получили Знак признания «Купеческое наследие». После форума по улице Ленина ярким шествием прошли до парка большие ростовые куклы из воздушных шаров и артисты цирковых студий.

В городском парке с большим размахом развернулась Купеческая ярмарка. На сцене купцы разыграли целое театрализованное представление. На ярмарке развлечение для себя мог найти каждый. Любителям чая представилась возможность отведать различные сорта этого ароматного напитка в «Чайном дворе». В «Купеческом трактире» для гостей фестиваля было представлено разнообразное купеческое меню.

На отдельной поляне парка проходила выставка-ярмарка «Крафт-базар», где 35 мастеров со всего сибирского региона представили свою сувенирную продукцию. Фотолюбители тоже не остались в стороне. На территории парка были расположены зоны для фотосъемки финалистов конкурса на лучшее дизайнерское оформление уличного пространства.

Для маленьких участников фестиваля в этот день в парке работал «Городок детских забав». Детей и их родителей встречали герои русских народных сказок и мультфильмов.

Для любителей спорта на территории парка прошла спортивная шоу программа с элементами показательных выступлений «Микс-шоу», в ходе которой встретились сильнейшие спортсмены Кузбасса по гиревому спорту.

На главной сцене парка состоялась семейная программа «БебиФолкФьюжн». Здесь были подведены итоги детского проекта «Купцы сибирские и сударыни Мариинские», длившегося на протяжении четырех месяцев.

Для всех – детей и взрослых состоялся настоящий праздник красок «Солнечное лето»! Песни, танцы и разноцветные краски наполнили весельем весь парк.

Зарядившись ярким позитивом, фестиваль перешел к торжественной части – концертной программе «Купецfest-2021». Состоялись церемонии награждения победителей конкурсов и проектов: Молодежный кубок Кузбасса в сфере внутреннего туризма «Открой для себя Кузбасс», открытый гастрономический конкурс «Сибирская купеческая кухня», открытый конкурс на лучшее дизайнерское оформление уличного пространства.

Финал регионального конкурса «Туристический сувенир» открыл член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, председатель комиссии по событийному туризму РСТ Геннадий Васильевич Шаталов. Более 100 участников конкурса приехали в этот день на фестиваль из всех уголков Кузбасса, чтобы узнать, кто же стал победителем этого престижного конкурса.

В этот день в городском парке можно было «поймать удачу за хвост», ведь организаторы подготовили для гостей фестиваля «обряд для привлечения удачи». На протяжении всего дня посетители парка получали в локациях «монетки удачи», которые потом участвовали в праздничной лотерее. «Самый удачливый» человек получил талисман – серебряную «монету удачи», которую выковал сам под аплодисменты зрителей.

Фестиваль продолжился вечерней программой, в которой свое творчество гостям праздника подарили группа «Шанс» из города Мариинска и кавер-группа «Hitsterz» из города Томска. Зажигательное исполнение известных песен не оставило равнодушным ни одного человека. Закончился праздник ярким фейерверком.