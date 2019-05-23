Фестиваль мыльных пузырей приедет в Берёзовский 26 мая

Миллионы переливающихся на солнце пузырей, мыльно-воздушные шоу, веселые

конкурсы, костюмированный карнавал и парад плакатов — совсем скоро на стадионе

у ДК «Шахтеров» развернется незабываемый семейный праздник!

Зрителей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, в ходе которой один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом.

Одним мыльным шоу фестиваль не ограничится: горожан организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований и к костюмам, и к плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими.

Фестиваль начнется в 15:00 и продлится один час.

Адрес: ул. Карбышева, 8. Стадион у ДК «Шахтеров».

Стоимость входных билетов: 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей уже включен в стоимость).