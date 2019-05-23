Фестиваль мыльных пузырей приедет в Берёзовский 26 мая

Миллионы переливающихся на солнце пузырей, мыльно-воздушные шоу, веселые
конкурсы, костюмированный карнавал и парад плакатов — совсем скоро на стадионе
у ДК «Шахтеров» развернется незабываемый семейный праздник!
Зрителей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа, в ходе которой один за другим вырастут настоящие мыльно-воздушные гиганты и пузыри, наполненные дымом.
Одним мыльным шоу фестиваль не ограничится: горожан организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Требований и к костюмам, и к плакатам всего два: они должны быть веселыми и очень яркими.
Фестиваль начнется в 15:00 и продлится один час.
Адрес: ул. Карбышева, 8. Стадион у ДК «Шахтеров».
Стоимость входных билетов: 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей уже включен в стоимость).
Официальная группа организатора в Вконтакте:
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Спикер провела встречу с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилёвым. Матвиенко...
|
В Белове девятилетний мальчик запутался головой в веревке, привязанной к горке, и едва не...
|
Оказалось, что во время прогулки школьник поссорился с другом и решил погулять один в лесу, но...
|
Для 1 тыс. 165 ишимских выпускников прозвенит последний звонок 22 мая. Во всех образовательных...