Фестиваль синхронного плавания среди дошкольников прошел в Кемерове

Власти Новокузнецка сообщили дату отключения отопления Мэр Новокузнецка сообщил дату отключения отопления. Об этом он рассказал в своем Instagram. Так, в...

В Кузбассе временно закрыли шахту из-за опасной концентрации метана В Кузбассе суд поддержал требование Сибирского управления Ростехнадзора о временном запрете на...

В Кузбассе после стрельбы в Казани начались проверки в школах и детских садах После трагедии в Казани, где 19-летний юноша расстрелял учеников и учителей, в Кузбассе, начались...