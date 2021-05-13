Фестиваль синхронного плавания среди дошкольников прошел в Кемерове

В Кемерове состоялся городской фестиваль по синхронному плаванию среди воспитанников детских садов «Морские звездочки». Участие приняли 29 команд, в каждой по четыре ребенка старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Команды показали спортивные композиции на воде с элементами хореографических движений под музыкальное сопровождение.
Кубок победителя достался юным пловцам из детского сада №189. Кроме того, были отмечены лучшие команды по 15-ти номинациям. Все участники фестиваля получили сертификаты участника, медали с логотипом «Морские звездочки» и спортивные подарки.
Фестиваль «Морские звездочки» прошел в столице Кузбасса во второй раз. Цель мероприятия - популяризация синхронного плавания как олимпийского вида спорта, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также спорту высоких достижений.
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