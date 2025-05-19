Фестиваль уличных ремесел состоялся в Мариинске

В городском парке имени А. В. Суворова была организована выставка-продажа изделий ручной работы. Здесь каждый мог познакомиться с произведениями мастерицы Ирины Дацук и приобрести эксклюзивные сувениры. Рукодельница поделилась секретами мастерства и рассказала детям о тонкостях изготовления изделий своими руками.

На территории культурно-досугового центра «Творчество» состоялся уличный мастер-класс по вязанию «Волшебная нить». На занятии участница любительского объединения декоративно-прикладного творчества «Чаровница» Ольга Марчук рассказала присутствующим, как правильно держать спицы и крючок, как набирать петли, читать схемы и вязать по ним.

В ходе мастер-класса «Рукодельный движ» студенты Мариинского педагогического колледжа имени императрицы Марии Александровны постигали секреты рукоделия. Мастера центра национальных культур и ремесел познакомили молодых людей с техникой работы с современным материалом – фоамираном. В итоге у всех участников получились креативные брелоки-талисманы в виде ярких звездочек.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)