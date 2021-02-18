Новости Кузбасса

В зимний период, ближе к весне, приходит время формирующей и санитарной обрезки плодовых деревьев на садовых и дачных участках.

Специалисты Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области- Кузбассу напоминают садоводам о важности проведения оздоровительной обрезки плодовых деревьев.

Засохшие, надломленные ветром и снегом ветки, ветки с морозобоинами коры и отслоившейся корой, а так же не нужные при формировании кроны дерева, - пора отпилить или обрезать. Для сохранения штамма ствола от грызунов следует тщательно утоптать снег в приствольном круге, можно даже подсыпать несколько слоёв снега, одновременно утаптывая его. Так мыши и грызуны лишаться доступа к коре ствола в припочвенном, самом уязвимом для питания и жизни растения месте. Одновременно решаются такие значимые проблемы защиты плодовых деревьев, как:

Позднее оттаивание приствольного круга под утоптанным снегом позволит задержать фазу бутонизации и цветения, тем самым бутоны и цветы не попадут под поздневесеннее похолодание и заморозки. А большинство зимующих в приствольном круге (в стерне, опавших листьях, верхнем слое почвы) личинок и куколок листовёрток, огнёвок, плодожорок за оставшиеся зимние морозы успеют вымерзнуть и погибнуть, так как утоптанный, плотный снег не защитит их от холода. Нужно не забыть (тем, кто не сделал этого осенью) оборвать все засохшие плоды, пучки листьев и отдельные листья, которые ещё держатся на ветках яблони, груши, сливы и др. плодовых. Там наверняка находятся коконы с личинками боярышницы и (или) прочих листогрызущих вредителей. Все знают, как страдает черёмуха от гусениц боярышницы – в ваших силах не допустить этого же на садовых деревьях.

Нужно понимать, что такие профилактические, а по сути, истребительные для вредителей плодовых культур мероприятия, спасают ваш урожай, в том числе, и от представляющих наибольшую опасность карантинных видов вредителей - Восточной плодожорки Grapholita molesta (Busck), Грушевой огневки Numonia pyrivorella (Matsumura), Персиковой плодожорки Carposina sasakii Matsumura…