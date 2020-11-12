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Финансовый экспресс расширяет границы

Представители ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в региональном информационно-просветительском проекте «Финансовый экспресс». Кузбассовцы познакомились с основами пенсионной грамотности, узнали, как потратить материнский капитал и чем электронная трудовая книжка будет отличаться от бумажной.

Традиционно выступления проходили на разных площадках, только, в связи с требованием времени, в онлайн-формате. Например, более 170 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, специалисты ПФР рассказали, как правильно распоряжаться средствами материнского капитала (МСК). Особое внимание уделили удобным новшествам, которые ввел ПФР с 2020 г: беззаявительному назначению материнского капитала и возможностью подать заявление на распоряжение МСК прямо в банке.

О правилах предоставления сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о преимуществах электронной трудовой книжки представители ПФР рассказали около 150 предпринимателям.

Третья площадка с участием специалистов ПФР была организована для 34 девятиклассников МАОУ «СОШ № 11» г. Гурьевска. За урок они узнали, как устроена пенсионная система в России, какие виды пенсий существуют и какие факторы влияют на размер пенсии.

Проект «Финансовый экспресс» организует администрация Правительства Кузбасса. С 2011 года в нем приняли участие жители Анжеро-Судженска, Междуреченска, Киселевска, Прокопьевска, Юрги, Белова, Осинников, Калтана и Таштагольского района. В этом году мероприятия по повышению финансовой грамотности населения прошли под девизом «Гурьевск расширяет границы», так как онлайн-формат позволил принять участие в работе площадок не только  жителям г. Гурьевска, но и всего региона.

Экспертами «Финансового экспресса», помимо специалистов ПФР, выступили уполномоченный по правам человека в Кемеровской области – Кузбассе,  арбитражный управляющий, представители финансового рынка, учреждений образования, ГУ МВД России по Кемеровской области, прокуратуры, соцстраха, Управления Федеральной налоговой службы, Роспотребнадзора, Центра занятости населения Кемерова.

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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