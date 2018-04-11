В Полысаево пройдет флешмоб «Сибиряки читают Василия Фёдорова»

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19 апреля в 14 часов в городском парке имени Горовца в Полысаево состоится флешмоб «Сибиряки читают Василия Фёдорова», посвященный 100-летнему юбилею поэта.
В рамках флешмоба все желающие смогут принять участие в массовом чтении его произведений.
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