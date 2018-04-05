Фонд кино построит в Кузбассе два новых кинозала

Фонд кино направит около 10 млн рублей на создание двух современных цифровых кинозалов в Кузбассе.

По итогам пятого тура федеральной программы по кинофикации населенных пунктов Российской Федерации с численностью жителей до 500 тыс. человек в число победителей вошли оздоровительный центр «Солнечный» Междуреченска и школа искусств № 42 Калтана.

Как сообщили в департаменте культуры и национальной политики, в Калтане нет ни одного действующего кинотеатра, жители лишены возможности смотреть кинопремьеры в родном городе, им приходится выезжать в соседние города - Новокузнецк и Осинники. В Междуреченске осуществляет кинопоказ лишь один частный кинотеатр.