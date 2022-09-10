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Форум «Узоры Кузбасса» прошел в Прокопьевске

В работе творческой лаборатории «Узоры Кузбасса, культурные коды, креативные индустрии, туризм» приняла участие народный мастер Кузбасса, преподаватель детской художественной школы № 13 посёлка Тяжинский Наталья Николаевна Емельянова.
Мастерица представила свои работы из соломки и рассказала о творческом потенциале тяжинских умельцев, мастеров и художников. Лаборатория проводится в Кузбассе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и является частью проекта «Узоры городов России».

Культура
Прокопьевск
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/09/2022
Культура
Прокопьевск
Тяжин
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