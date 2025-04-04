Фронтовые бригады Мариинского округа продолжают радовать земляков своим творчеством

Для жителей деревни 2-Пристань творческие коллективы и солисты районного Дома культуры организовали патриотический концерт «Салют Победы». В концертной программе прозвучали незабываемые песни и стихи военных лет, произведения о Великой Победе. Ярким завершением программы стала всеми любимая песня «Катюша» в исполнении юной певицы Агнии Баженовой.

Фронтовая бригада детской музыкальной школы № 80 села Суслово отправилась в гости в отделение милосердия Листвянского дома-интерната Тисульского округа. Преподаватели вместе с учащимися в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подготовили для проживающих и работников дома-интерната концертную программу с песенными и стихотворными поздравлениями.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)