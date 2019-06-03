Фтизиатрическая служба Кузбасса получит современное оборудование

Неизвестные пробили голову мужчине в Кемерове Утром 2 июня в Кемерове на улице Тухачевского двое неизвестных напали на мужчину. В результате...

В Кемерове шестой день ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка В Кемерове почти неделю назад пропал без вести 14-летний молодой человек, сообщает информационно-...

На оживлённом кемеровском перекрёстке изменили схему движения В Кемерове изменили схему пофазного разъезда на перекрёстке на Ленинградском, возле «Ленты». Об...