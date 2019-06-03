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Фтизиатрическая служба Кузбасса получит современное оборудование

Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в медицинские противотуберкулезные учреждения Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и Анжеро-Судженска закуплены современные ПЦР-анализаторы.

Также на вооружение службы поступят ламинарные шкафы для хранения биологического материала. Общая стоимость оборудования составляет более 30 млн рублей. Поставка ожидается до конца июля.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
03/06/2019
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