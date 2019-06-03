Фтизиатрическая служба Кузбасса получит современное оборудование

Loading...
Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в медицинские противотуберкулезные учреждения Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого и Анжеро-Судженска закуплены современные ПЦР-анализаторы.
Также на вооружение службы поступят ламинарные шкафы для хранения биологического материала. Общая стоимость оборудования составляет более 30 млн рублей. Поставка ожидается до конца июля.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Утром 2 июня в Кемерове на улице Тухачевского двое неизвестных напали на мужчину. В результате...
|
В Кемерове почти неделю назад пропал без вести 14-летний молодой человек, сообщает информационно-...
|
В Кемерове изменили схему пофазного разъезда на перекрёстке на Ленинградском, возле «Ленты». Об...
|
Поезда с обеих станций — Пионерской и Городской — начинают отправляться с 11.00 через каждые 40...