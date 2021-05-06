«Газпром газораспределение Томск» обеспечит бесперебойную работу систем Вечного огня в праздничные дни
Компания «Газпром газораспределение Томск» завершила подготовку мемориальных комплексов с Вечным огнем к мероприятиям, посвященным Дню Победы. Работы проведены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной «Газпром межрегионгаз».
Специалисты газораспределительной компании выполнили техническое обслуживание двух мемориальных комплексов с Вечным огнем в Кузбассе – в Книнолвл и в Юрге. Газовики проверили работу газоиспользующего оборудования, целостность подводящих газопроводов и герметичность всех соединений, произвели очистку форсунок, подводящих трубок к горелкам и запорной арматуре. Кроме того, были отчищены от мусора и посторонних предметов воздухозаборные колодцы – оставленные «на память» монеты затрудняют работу газоиспользующего оборудования Вечного огня и могут привести к технологическому сбою системы.
В Томске специалисты газовой службы провели дополнительный технический осмотр системы газоснабжения Вечного огня в Лагерном саду. Работы проведены также в районных центрах Томской области – г. Колпашево, с. Парабель, с. Молчаново, с. Кривошеино и др. Специалисты «Газпром газораспределение Томск» осуществили пробный пуск газа и розжиг горелок, провели уборку прилегающих к памятникам территорий.
Выполненные работы позволят избежать технологических сбоев и обеспечить бесперебойное горение Вечных огней и Огней памяти в дни празднования Дня Победы. В праздничные дни дежурные аварийные бригады будут контролировать работу мемориальных комплексов.
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