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«Газпром межрегионгаз Кемерово» помог в организации фестиваля детского творчества

«Газпром межрегионгаз Кемерово» принял участие в организации традиционного гала-концерта городского фестиваля одаренных и талантливых детей «Рождественские звезды». Он прошел на главной сцене Государственной областной филармонии Кузбасса им. Б.Т. Штоколова 20 января. Компания более десяти лет выступает постоянным партнером мероприятия и поддерживает юные дарования.

Свое мастерство продемонстрировали 530 воспитанников школ искусств г. Кемерово. На сцене выступили юные вокалисты, танцоры, музыканты и начинающие актеры.

В рамках фестиваля прошли творческие мастер-классы по изготовлению рождественских игрушек и выставки авторских работ декоративно-прикладного творчества.

«Мы рады участвовать в организации этого замечательного праздника. Ведь талант и искренность ребят ежегодно дарят всему городу хорошее настроение и незабываемые впечатления», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» Владимир Рытенков.

 

Фото: ДСО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 

 

 

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kuzbassnews.ru
23/01/2023
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