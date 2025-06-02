Генерал-майор Юрий Кель поздравил кузбасский филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии с 20-летием

В день 20-летия кузбасского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель направил поздравления коллективу предприятия.

В своем обращении генерал-майор Кель отметил, что за два десятилетия филиал прошел славный путь, став образцом профессионализма и надежности. Сегодня в регионе успешно работают 8 структурных подразделений, обеспечивающих безопасность более чем 80 стратегически важных объектов жизнеобеспечения, повышенной опасности и органов государственной власти. Ежедневно на посты заступают свыше 170 сотрудников военизированной охраны.

Особые слова благодарности начальник управления выразил электромонтерам, осуществляющим техническое обслуживание охранных систем на 15 тысячах объектов различных форм собственности.

Юрий Кель подчеркнул, что ФГУП «Охрана», образованное в 2005 году в рамках реформирования вневедомственной охраны МВД России и переданное в 2016 году в ведение Росгвардии, будучи самостоятельной организацией, успешно решает важнейшие государственные задачи в тесном взаимодействии с подразделениями ведомства.

В завершение поздравления начальник управления пожелал коллективу крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений, выразив уверенность, что их нелегкий труд и впредь будет оценен по достоинству.

ФГУП «Охрана» Росгвардии обеспечивает охрану особо важных государственных объектов, объектов топливно-энергетического комплекса, мест хранения взрывчатых веществ и боеприпасов, а также сопровождение специальных грузов по всей стране. В Кузбассе под защитой предприятия находятся ключевые промышленные и инфраструктурные объекты региона.

Фото: Росгвардия