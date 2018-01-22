Генеральному директору коммерческой фирмы, не платившему рабочим зарплату, назначен штраф

Генеральному директору одной из коммерческих организации Юрги, обвиняемой в полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев, назначен судебный штраф в 50 тысяч рублей.

С августа по ноябрь 2016 года обвиняемая, являясь генеральным директором коммерческой организации платила работникам организации зарплату в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Перед шестью работниками образовалась задолженность на сумму более 160 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия вину обвиняемая полностью признала, задолженность по зарплате погасила в полном объеме.