ГИБДД Новокузнецкого района устроило массовую проверку водителей

Сотрудники ГИБДД Новокузнецкого района продолжают проводить работу по профилактике нарушений, которые могут привести к ДТП с тяжкими последствиями.
Во время сплошной проверки за день сотрудники ГИБДД проконтролировали несколько нарушений: вождение в нетрезвом виде и нарушение ПДД, которое может стать трагическим для юных пассажиров. Правильное использование детских удерживающих систем при перевозке детей в машине является залогом того, что даже в случае ДТП ребенок не получит серьезных травм.
Фото: Отдел ГИБДД Новокузнецкого района
14/10/2019
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