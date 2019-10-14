ГИБДД Новокузнецкого района устроило массовую проверку водителей

Неизвестные разрушили ограду в саду Металлургов в Новокузнецке В южной столице Кузбасса утром 14 октября местные жители обнаружили повреждения ограды сада...

Кузбасские парашютисты завоевали Кубок мира в США Наша команда по групповой акробатике "8-way Tanay" завоевала Кубок мира в США.

В Сети появилось видео столкновения БелАЗа и локомотива в Кузбассе На видеохостинге YouTube появилось видео аварии с участием БелАЗа и локомотива. Столкновение...