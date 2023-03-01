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Гиревик из Росгвардии стал победителем региональных соревнований в Кузбассе

 В поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа прошел региональный турнир по гиревому спорту в дисциплине «Армейский рывок». Триумфатором соревнований стал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из Кемерова Виталий Ткачев.

В ходе турнира 51 спортсмену со всей области необходимо было выполнить в течение 12 минут максимальное количество подъемов гири весом 32 килограмма. По результатам соревнований сотрудник вневедомственной охраны старший прапорщик Виталий Ткачев занял первое место, опередив спортсменов из Прокопьевска и Кемеровского муниципального округа, которые заняли второе и третье места соответственно.

  11 марта росгвардеец выступит на кубке Кузбасса в поселке Промышленном.

 «Там я буду выступать в упражнении «Длинный цикл» с весом 24 килограмма, это будет контрольная тренировка перед первенством России, которое совсем скоро состоится в Чебоксарах», - рассказал о своих планах старший прапорщик.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
01/03/2023
Спорт
Прокопьевск
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