Гиревик из Росгвардии стал победителем региональных соревнований в Кузбассе

В поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа прошел региональный турнир по гиревому спорту в дисциплине «Армейский рывок». Триумфатором соревнований стал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из Кемерова Виталий Ткачев.

В ходе турнира 51 спортсмену со всей области необходимо было выполнить в течение 12 минут максимальное количество подъемов гири весом 32 килограмма. По результатам соревнований сотрудник вневедомственной охраны старший прапорщик Виталий Ткачев занял первое место, опередив спортсменов из Прокопьевска и Кемеровского муниципального округа, которые заняли второе и третье места соответственно.

11 марта росгвардеец выступит на кубке Кузбасса в поселке Промышленном.

«Там я буду выступать в упражнении «Длинный цикл» с весом 24 килограмма, это будет контрольная тренировка перед первенством России, которое совсем скоро состоится в Чебоксарах», - рассказал о своих планах старший прапорщик.

Фото: Росгвардия