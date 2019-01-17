Глава Березовского задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере

В отношении 46-летнего главы Березовского городского округа, подозреваемого в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 16 января сотрудниками УЭБ И ПК ГУ МВД России по Кемеровской области на выходе из здания коммерческой организации был задержан глава городского округа. У чиновника были обнаружены и изъяты 280 тысяч рублей, предположительно полученные коррупционным путем, которые были переданы ему сотрудником данной организации. За что именно - предстоит установить следствию.

В офисе проведены обыски, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.