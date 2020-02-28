Глава Кузбасса наградил офицера Росгвардии

За вклад в укрепление безопасности граждан и в связи с Днем защитника Отечества губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв вручил медаль «За служение Кузбассу» подполковнику Денису Якунину – начальнику одного из отделов территориального управления Росгвардии.

Офицер Росгвардии пошел по стопам своего отца – Героя Кузбасса полковника Игоря Якунина. Денис Игоревич проходил службу во внутренних войсках МВД России на территории Иркутской и Новосибирской областей, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе. За проявленное личное мужество при исполнении воинского долга награждён медалью «За отвагу».

Медалью «За служение Кузбассу» награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, профессиональная и общественная деятельность которых принесла значимые для Кемеровской области результаты в экономической, научно-исследовательской, культурной и общественной деятельности.