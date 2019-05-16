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Глава Мариинска подозревается в превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении  60-летнего главы Мариинского городского округа, подозреваемого в превышении  должностных полномочий, совершенных главой органа местного самоуправления.

По версии следствия, в 2016 году глава  документально изменил вид разрешения  на использование земельного участка. Так, участок, который  согласно земельному законодательству должен был  использоваться для строительства гостиничного комплекса, подозреваемый передал в собственность местному жителю для строительства индивидуального жилого дома. Затем  по документам зафиксировано, что на данном земельном участке якобы был выстроен частный жилой дом, а фактически там был построен торгово-развлекательный центр.Необходимо отметить, что строительство развлекательного комплекса осуществлялось без контроля соответствующих надзирающих органов. В результате изменилась кадастровая стоимость данного земельного участка, бюджету города был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

Данные нарушения были выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. В ходе  расследования уголовного дела следователю предстоит установить мотивы совершенного преступления, точную сумму причинённого ущерба, а также возможную причастность других лиц к незаконным действиям.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
16/05/2019
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