Глава Мариинска подозревается в превышении должностных полномочий

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего главы Мариинского городского округа, подозреваемого в превышении должностных полномочий, совершенных главой органа местного самоуправления.



По версии следствия, в 2016 году глава документально изменил вид разрешения на использование земельного участка. Так, участок, который согласно земельному законодательству должен был использоваться для строительства гостиничного комплекса, подозреваемый передал в собственность местному жителю для строительства индивидуального жилого дома. Затем по документам зафиксировано, что на данном земельном участке якобы был выстроен частный жилой дом, а фактически там был построен торгово-развлекательный центр.Необходимо отметить, что строительство развлекательного комплекса осуществлялось без контроля соответствующих надзирающих органов. В результате изменилась кадастровая стоимость данного земельного участка, бюджету города был причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.



Данные нарушения были выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы. В ходе расследования уголовного дела следователю предстоит установить мотивы совершенного преступления, точную сумму причинённого ущерба, а также возможную причастность других лиц к незаконным действиям.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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