Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провёл аппаратное совещание

Руководители служб доложили о текущем состоянии дел. Меры региональной поддержки в период с 31 марта по 30 апреля 2020 года будут продлеваться автоматически у тех, у кого они уже назначены. В последующие два месяца гражданин должен обратиться по этому вопросу в управление социальной защиты населения. По мерам федеральной поддержки (субсидиям) продлевается на полгода, то есть до 1 октября без обращения граждан.

Получить консультацию граждане могут по телефону, на сайте УСЗН через раздел «Обратная связь» или направить письменное обращение. Предоставляя услуги, социальные работники используют средства индивидуальной защиты. С пожилыми людьми, находящимися на социальном обслуживании ведется разъяснительная работа по противодействию новой коронавирусной инфекции. Все сотрудники, уходящие в отпуск, взяты на контроль и получили рекомендации не покидать пределов Тяжинского муниципального округа.

Ограниченным составом, поочередно и с соблюдением всех мер предосторожности в плане противодействия распространению коронавирусной инфекции работники бюджетной сферы выходят на субботники и наводят порядок возле своих учреждений.

В дошкольных образовательных учреждениях округа работают только дежурные группы. В школах находятся дежурные и представители оперативных штабов учреждений. Перед педагогами округа поставлена первоочередная задача - наладить дистанционное обучение школьников.