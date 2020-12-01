Главней всего погода в РЭСе

Если за окном непроглядная метель, порывистый ветер и гололед, квалифицированный «метеоролог» Южных электрических сетей уверена: главней всего погода в дружном коллективе энергетиков, а все, что кроме – легко исправить с помощью слаженных действий электромонтеров, надежного снегоболотохода и подручных инструментов.

Техник Кондомского района электрических сетей из Таштагола Светлана Маралева как раз и является тем человеком, который «делает» погоду в коллективе, создает благоприятную атмосферу уюта на рабочем месте, собирая вокруг себя все поколения энергетиков, неравнодушных к «свету».

«Человек – праздник» – по-другому нашу Светлану Геннадьевну не назовешь, она солнце, которое согревает наш дружный РЭС и воодушевляет на подвиги, – с таким теплом и неподдельными эмоциями отзываются о Светлане Маралевой коллеги.

Уже 27 лет Светлана Геннадьевна трудится в Кузбасском филиале «Россети Сибирь», а Южные электрические сети по праву считает своим вторым домом. Но ее профессиональная биография начиналась далеко не с энергетики.

«Всегда думаю, ну как меня занесло в большую энергетику? Наверное, попутным ветром, – шутит техник Кондомского РЭС. – После окончания Новосибирского училища меня по распределению направили работать радистом-метеорологом на метеостанцию «Полярная», расположенную на берегу Берингова моря. Романтика профессии, полярные сияния, снежные бури, малиновые рассветы на берегу моря, шторм с волнами, бьющими о причал – в профессию я погрузилась с головой, но ненадолго. Поняла, что нужно учиться дальше и двигаться к цели, которую давно поставила перед собой. Вернулась в Сибирь, вышла замуж и заочно поступила в Московский экономический институт. Пока училась и воспитывала сына, параллельно устроилась работать сторожем в Кондомский РЭС, потом стала кладовщиком, делопроизводителем, а сейчас я – техник, напрямую работаю с коллегами и как никогда чувствую: я на своем месте».

Все, кто близко знаком с четой Маралевых, знает, попутный ветер здесь ни при чем. Любовь к энергетике передается по наследству. Иначе и быть не может! И Светлана, и её супруг Сергей – продолжатели трудовой династии. А сейчас по стопам родителей и дедушек уверенно шагает сын Александр. Он работает начальником Кондомского района электрических сетей.

«Для меня энергетика – нечто большее, чем профессия, – рассказывает Светлана. – Это моя маленькая планета, микро-вселенная, и я одна из многих, кто приводит ее в действие и восхищается новыми открытиями и возможностями. Несколько лет я была председателем профсоюза цехового комитета и с уверенностью могу сказать: наш коллектив – не разлей вода. Праздники встречаем за одним большим столом и …срочные поручения тоже. Работаем по принципу: если задерживаться на работе, то всем вместе. Спортивные мероприятия тоже проводим «в одной связке». Гордость нашего РЭСа – стадион «Энергетик», который мы построили силами коллектива под началом моего отца Ивана Васильевича Рыбакова. Долгие годы он трудился в Кузбасском филиале Россети Сибирь электрослесарем по обслуживанию распределительных устройств и каждый год теплил мысль о возведении хорошей спортивной площадки. Сейчас в память об отце я каждый год стараюсь проводить спортивные игры, покупаю новые мячи для местных мальчишек, детей и внуков сотрудников РЭС. Они с удовольствием забивают мячи в ворота. Отличные ребята растут. Наверняка, будущие энергетики!».