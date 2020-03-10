Генерал Виктор Золотов поздравил военнослужащих-женщин с праздником весны

Дорогие женщины!

От имени руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации примите самые искренние поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днем!

Женщина во все времена была и остаётся олицетворением тепла домашнего очага, материнской заботы, искренней и трепетной любви. Каждая из вас — единственная и неповторимая.

Оберегая семейный покой и заботясь о будущем поколении, вы, наравне с мужчинами, несёте непростую службу в войсках национальной гвардии. Достойно выполняете порученные вам задачи, демонстрируя пример ответственного отношения к делу по защите граждан, общества и государства.

Спасибо вам за доброту, мудрость и терпение. Пусть в вашей душе всегда будет весна, а радость и тепло этого замечательного праздника не покинут ваши сердца никогда.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и неувядаемой красоты, нежности, очарования и любви, благополучия и достатка в семье, новых достижений в профессиональной деятельности и, конечно, осуществления самых светлых надежд!

С праздником вас и прекрасного весеннего настроения!