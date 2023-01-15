Главным судьей Международных спортивных игр в Кузбассе стал спортсмен из Росгвардии

На территории Кузбасса с 23 февраля по 5 марта пройдут II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии». Главным судье состязаний стал олимпийский призер по лыжным гонкам инструктор по спорту спортивной команды при управлении Сибирского округа Росгвардии лейтенант Александр Бессмертных.

Сегодня в областном центре состоялась встреча с именитым спортсменом войск правопорядка. На мероприятии присутствовали журналисты и поклонники зимних видов спорта, которые смогли задать интересующие вопросы олимпийскому чемпиону.

Кроме этого, Александр Бессмертных рассказал собравшимся об историей спортивных игр «Дети Азии», о видах спорта, включенных в программу, а также какие города и спортивные объекты Кузбасса принимают Игры.

Фото: Росгвардия