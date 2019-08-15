Главой Мысков стал Евгений Тимофеев

Новокузнечан оставят на пять дней без горячей воды Грядущие отключения связаны с проведением работ на магистральном газопроводе. Жителям Центрального...

Кемеровская мэрия обжаловала решение суда по «Зимней Вишне» Апелляционные жалобы поступили в суд от кемеровской администрации и регионального Госстройнадзора....

Жители кемеровского двора построили баррикады Масштабное строительство сегодня продолжается на перекрёстке проспектов Химиков и Комсомольского....