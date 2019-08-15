Главой Мысков стал Евгений Тимофеев

7 августа 2019 года Советом народных депутатов Мысковского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, главой Мысковского городского округа, был избран Тимофеев Евгений Владимирович.
Инаугурация прошла 15 августа на внеочередном заседании Совета народных депутатов Мысковского городского округа шестого созыва.
Фото: myski-sovet.ru
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