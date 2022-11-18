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Главы администраций в Кемеровской области ликвидировали свалки ТБО

В ходе ранее проведённых проверок соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в границах МО «Шабановское сельское поселение» и МО «Листвянское сельское поселение» были выявлены несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на общей площади 0,007 га. Главам администраций указанных сельских поселений были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия (выездные обследования) в октябре 2022 года установлено, что данные свалки ликвидированы. Ликвидация свалок позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.

Общество
kuzbassnews.ru
18/11/2022
Общество
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