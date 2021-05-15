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Год назад стартовал проект «Тяжинский видеоархив»

Онлайн-проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (http://cntikdd.ucoz.net/) в разделе «Архив видеозаписей» (http://cntikdd.ucoz.net/index/kulturanadom/0-52) все желающие, не выходя из дома, в режиме онлайн, могут познакомиться с видеозаписями культурных мероприятий 1990-2000-х годов. Это фестивали, конкурсы, концертные программы, праздники и многое другое. Раньше для того, чтобы посмотреть эти видеозаписи, нужно было посетить центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
На сегодняшний день оцифрованы и опубликованы 45 видеозаписей. Работа по проекту «Тяжинский видеоархив» продолжается.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/05/2021
Культура
Тяжин

Новости Кузбасса

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