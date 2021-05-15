Год назад стартовал проект «Тяжинский видеоархив»

Ледовый дворец «Кузбасс» в Кемерове откроется через неделю Сообщается, что до открытия осталось меньше недели. Напомним, спортивный объект вмещает 6 тысяч...

Кемеровчане возмутились использованием машины скорой помощи не по назначению В социальных сетях жители кузбасской столицы опубликовали видео, на котором запечатлена машина...

В Кузбассе проживает больше 35 тысяч ВИЧ-инфицированных В кузбасском Роспотребнадзоре накануне Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, озвучили...