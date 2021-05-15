Год назад стартовал проект «Тяжинский видеоархив»

Онлайн-проект реализуется в центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа при поддержке Тяжинского отделения Кемеровского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России».
На официальном сайте учреждения (
На сегодняшний день оцифрованы и опубликованы 45 видеозаписей. Работа по проекту «Тяжинский видеоархив» продолжается.
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