Год Василия Федорова

В Тяжинском районе проходят беседы, литературно-музыкальные композиции и акции, посвященные творчеству поэта Василия Федорова.

23 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения известного поэта, лауреата Государственных литературных премий РСФСР и СССР Василия Дмитриевича Федорова. В связи с юбилейной датой в Кемеровской области 2018 год объявлен Годом Василия Федорова.

Работники Тяжинской центральной детской библиотеки провели для учащихся Тяжинской средней школы № 2 поэтический час «Судьба мне подарила Русь». Каждая встреча с учащимися начиналась с рассказа ведущих о поэте, награжденном высокими правительственными наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской революции.

О классике советской литературы поэте-сибиряке В. Д. Федорове, говорили как о «крупнейшем поэте наших дней, выдающемся мастере русского стиха», «подлинно русском национальном поэте». Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев назвал выдающегося поэта «кузбасским Пушкиным».

В поэтическом часе принимали участие волонтеры – учащиеся 10-го класса Тяжинской средней школы № 2. Они рассказали об интересных фактах из биографии поэта, прочитали полюбившиеся стихи из поэтических сборников В. Д. Федорова.

С помощью слайд-презентации, были освещены детские и юношеские годы поэта, прошедшие в деревне Марьевка Яйского района Кемеровской области, трудовая деятельность земляка-кузбассовца, начавшаяся в колхозе. Дети узнали о «литературной» путевке в жизнь, которую дал ему Новосибирск, о работе по распределению на авиационном заводе в Иркутске.

Библиотекари обозначили яркие страницы жизни и творчества талантливого поэта: учеба в Литературном институте имени А. М. Горького, выпуск первого сборника стихов «Лирическая трилогия» в 1947 году, переезд в Москву, членство в Союзе писателей. Ребят особенно заинтересовала книжная выставка «Судьба мне подарила Русь», на которой были представлены сборники стихов знаменитого земляка.

Тяжинская центральная районная библиотека имени Николая Ивановича Масалова провела заключительный этап акции «Читаем Василия Федорова». Библиотекарь юношеского абонемента Наталья Ивановна Дурнова, библиографы сектора краеведения Яна Александровна Ветчанова и Эрика Эдуардовна Хобовец совместно с волонтерами-молодогвардейцами и добровольцами из Тяжинского агропромышленного техникума «Доброе сердце» знакомили участников акции с биографией и творчеством поэта, раздавали листовки, предлагали почитать стихи Василия Федорова. Трехдневная акция проходила на улицах, во всех школах районного центра и Тяжинском агропромышленном техникуме. Ученики, студенты, педагоги и прохожие на улицах приняли активное участие в акции.

Библиотекари Итатской модельной библиотеки Надежда Андреевна Терешкина и Елена Викторовна Шатурина совместно с режиссером Итатского городского дома культуры Софьей Анатольевной Максимовой провели литературно-музыкальную композицию «Его стихов высокий свет», посвященную столетию Василия Дмитриевича Федорова. Ведущие познакомили земляков с биографией и творчеством поэта. В исполнении гостей прозвучали стихотворения Василия Федорова, присутствующие прослушали аудиозапись стихотворения «На родине моей…» в исполнении автора.

В Акимо-Анненском сельском Доме культуры прошла беседа «Знаменитые люди Кузбасса» посвященная 100-летию В. Д. Федорова. Заведующая клубом Алла Николаевна Юстус и библиотекарь Зинаида Алексеевна Горбунова познакомили детей с выставкой, посвященной творчеству поэта, показали презентацию о музее, который находится на его родине в Марьевке. После завершения