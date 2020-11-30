Горнолыжный сезон стартовал на Танае и Югусе

В Кузбассе резко потеплеет до -2 градусов В Кузбасс на смену холодам придет резкое потепление до -2 градусов. Прогноз на последний день...

Оперштаб Кузбасса сообщил о психиатрических осложнениях коронавируса Медики объяснили это тем, что вирус SARS-CoV-2 поражает не только легкие, но также и другие органы...

Решетки на арках в доме Новокузнецка вынуждают детей лазить через верх Решетка установлена по инициативе старшей дома и совета многоэтажки. Данная арка не является...